مصر | بسبب خلافات مالية.. القبض على سائق ذبح صيادا بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات مالية.. القبض على سائق ذبح صيادا بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر من القبض على سائق ذبح صياد لوجود خلافات مالية بينهما بالغرقة.

وتلقى قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر بلاغًا مقتل صياد، مُقيم بدائرة القسم إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة خلال مشاجرة بينه وبين سائق، مُقيم بدائرة مركز قنا "له معلومات جنائية" لوجود خلافات مالية بينهما.

وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم الهارب بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر وقطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مكان اختباء المتهم بدائرة مركز شرطة قنا، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.