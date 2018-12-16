مصر | "الجنايات" تحيل صاحب محل سمك إلى المفتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجنايات" تحيل صاحب محل سمك إلى المفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة أوراق صاحب محل سمك إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوي المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الأحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام في القضية رقم 12723 لسنة 2011 جنايات البساتين قيام المتهم فيها "حسن حجت" وشهرته حسن السماك بقتل المجني عليه "إيهاب محمد حمزه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا "فرد يدوي" وآلة حادة "سنجة" وترصد له في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة من السلاح الأبيض "سنجة" وحال فراره أشهر سلاحه الناري وأطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت شهادة ياسر السيد، يعمل في ورشة أحذية، أنه وحال تواجده بالمحل المملوك له شاهد المجني عليه يعدوا ومن خلفه المتهم حاملًا سلاح أبيض " سنجة" في يده ثم قام بإشهار سلاح ناري وأطلق عيارًا ناريًا صوبه في رأسه ثم سقط المجني عليه غارقًا في دمائه.

وكشفت تحريات محمود فاروق مفتش مباحث فرقة جنوب القاهرة أنها أسفرت عن قيام المتهم باعتقاد خاطئ بأن المجني عليه وراء القبض على شقيقه في القضية رقم 10466 لسنة 2011 جنح البساتين فقرر الانتقام منه بقتله وأعد العدة لذلك وكمن للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا تواجده به وهو مكان تناوله وجبة الإفطار بشهر رمضان المبارك وما أن شاهده حتى عاجله بضربة من السلاح الأبيض "سنجة" فقام المجني عليه بصد الضربة بيده ولاذ بالفرار ولاحقه المتهم وأشهر سلاحًا ناريًا محلي الصنع 9 مم وأطلق عيارًا ناريًا صوب رأس المجني عليه والذي سقط أرضًا غارقًا في دمائه.