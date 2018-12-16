مصر | حال إلقائه جثة صديقه بالطريق.. القبض على مدمن مخدرات بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حال إلقائه جثة صديقه بالطريق.. القبض على مدمن مخدرات بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على مدمن مخدرات، حال قيامه بإلقاء جثة صديقه بالطريق، دائرة مركز كرداسة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، من الأهالي بتمكنهم من ضبط عامل حال قيامه بإلقاء جثة شخص بالطريق بدائرة المركز.

وبالقبض عليه أقر بارتكابه الواقعة، أمام المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، وأنه حال ذهابه وصديقه المتوفى لشراء هيروين مخدر، شعر الأخير بحالة إعياء، وتوفى، مشيرًا أن استشعر الخوف من المسائلة القانونية، فقرر إلقاء جثته بمكان العثور عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.