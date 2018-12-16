أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين: زيارة الزعيم "السيسي" إلى النمسا عبور جديد لمستقبل مشرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين: زيارة الزعيم "السيسي" إلى النمسا عبور جديد لمستقبل مشرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا عبور جديد لمستقبل مشرق في جذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات في مصر خاصة وأن المناخ أصبح مناسبًا جدا لاستقبال رجال الأعمال والشركات بعد أن أصبح لدينا بنية تحتية قوية من غاز وكهرباء وطرق وكباري ومياه.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن هذه الزيارة هامة جدًا حيث سيعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي آخر الخطوات التي اتخذتها مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي مما يكشف عن حجم النجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية وإصرارها على السير في الاتجاه الصحيح من أجل حياة أفضل للمصريين، والتوقيع على اتفاقيات مشتركة تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين مما يعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.

وأضاف "طوالة"، أن السيسي سيلتقي خلال زيارته قادة أفريقيا ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي لبحث قضايا المنطقة الهامة والملحة وفتح طاقات أمل ونور جديدة للشعوب الأفريقية.

وأوضح ان حضور قائد وزعيم مصر السيسي لمنتدى أوروبا، أفريقيا تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" يعد فرصة حقيقية وكبيرة للاتجاه نحو الاستثمار بقوة في القارة السمراء والتي تحمل 60%من الأراضي الصالحة للزراعة و40%من موارد العالم المعدنية.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن توجيه الدعوة للرئيس السيسى للمشاركة فى أعمال المنتدى تنطلق من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لاسيما فى ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقى خلال العام القادم، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية فى أفريقيا.

وعلى الجانب الثنائى بين مصر والنمسا، قال المتحدث أن زيارة الرئيس السيسى للنمسا ستتضمن أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلاً عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

