أخبار مصر | وزير الأوقاف يعتمد إيفاد عدد من الأئمة للخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعتمد إيفاد عدد من الأئمة للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم السبت، إيفاد كل من الشيخ طاهر علي محجوب طاهر إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بولاية ساو باولو البرازيل، وإيفاد الشيخ محمد عبد المنعم رمضان عبد السلام إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالاتحاد الإسلامي بمدينة كولينا ساو باولو البرازيل.

واعتمد الوزير الشيخ صالح إبراهيم عبد السلام سعد مفتش أول بديوان عام الوزارة للعمل بمدينة فومان بدولة الكاميرون، الشيخ بشير أحمد محمود حسن عيسى، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، للعمل بمدينة فومان بدولة الكاميرون.

وكان وزير الأوقاف، قد جدد إيفاد كل من الشيخ مجدي شاذلي حسن الطيب إمام وخطيب بأوقاف أسوان؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري – ولاية مندوسا – الأرجنتين، والشيخ علاء جمال أحمد عبد اللاه إمام وخطيب بأوقاف أسيوط؛ للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أوغندا.

واعتمد الوزير الشيخ علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام – تنزانيا، والشيخ أبو بكر إبراهيم حسين حسين إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية؛ للعمل بجمعية الرفاهية والثقافة الإسلامية – سان ميكال- ساوباولو – البرازيل.

واستجابت وزارة الأوقاف لطلب الجمعية الإسلامية الصربية، استئناف إيفاد مقرئ قرآن الكريم لشهر رمضان، وتكريماً لتلك المساهمة المصرية، قامت إدارة مسجد "البيرقلى"، وهو الجامع الأثرى الأقدم في بلجراد الذى يعود تاريخ بنائه إلى عام 1575، بإيكال إمامة صلاة أول جمعة في رمضان إلى الإمام المصري طوال رمضان.

من جانب آخر، استضاف السفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد إفطاراً بدار السكن في أول جمعة من رمضان لجميع أفراد الجالية المصرية المقيمين في مختلف مدن صربيا، وحضر الشيخ مصطفى يوسوفسباهيتش – مفتي مدينة بلجراد المنحدر من أصول مصرية، حرصاً منه على مشاركة الجالية في لقائها الأول في رمضان.

يذكر أن "جمعة"، كان قد استقبل وفد اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، وناقش سبل التعاون المشترك موضحا أن للوزارة أحد عشر موفدًا دائمًا يؤدون دورهم لمدة ثلاث سنوات لكل موفد ليحل محله موفد آخر من وزارة الأوقاف

وأشار إلى أن الوزارة خصصت سبعة قراء واثنين من شباب علمائها للإيفاد خلال شهر رمضان 1439هـ ليكون عدد الموفدين عشرين موفدًا خلال الشهر الفضيل.