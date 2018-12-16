أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن فتح باب الترشح لرابطة رواد المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن فتح باب الترشح لرابطة رواد المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت النقابة في بيان لها، إنه مقررًا أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018، على أن تُجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بالنقابة، مؤكدةً أن طلبات الترشيح للرابطة لدى إدارة شؤون المجلس والأعضاء.
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