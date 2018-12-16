أخبار مصر | السفير البريطاني: الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية تضاهي أعلى المستويات العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير البريطاني: الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية تضاهي أعلى المستويات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بالسيد جيفرى آدامز سفير بريطانيا لدى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية فى مجال الطيران المدنى وبخاصة مجال أمن الطيران. وخلال اللقاء أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تبادل الخبرات فى مجال التدريب والصيانة وعمرة المحركات. ومن جانبه أشاد السفير البريطاني بالإجراءات الأمنية المطبقة داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية، مشيراً الى انها تضاهى أعلى المستويات العالمية، كما أعرب عن سعادته لزيادة الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا فى الفترة الماضية بما يعكس الزيادة المستمرة فى حجم السياحة و الاستثمار بين البلدين .

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