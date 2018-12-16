شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يلتقى سفير بريطانيا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، جيفرى آدامزن، سفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني، خاصة مجال أمن الطيران.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدني على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تبادل الخبرات في مجال التدريب والصيانة وعمرة المحركات.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالإجراءات الأمنية المطبقة داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية، مشيرًا إلى أنها تضاهى أعلى المستويات العالمية، كما أعرب عن سعادته لزيادة الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا في الفترة الماضية بما يعكس الزيادة المستمرة في حجم السياحة والاستثمار بين البلدين.