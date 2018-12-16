شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يتعرّف على احتياجات مواطني بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنشطتها وفعالياتها في اليوم الثاني لأسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد.

وافتتحت صباح أمس، الدورة التدريبية «أساسيات حقوق الإنسان» لمكلفات الخدمة العامة ومستفيدات تكافل الكرامة الحاصلات على مؤهل عالٍ، وتستمر الدورة التدريبية على مدار يومين، وذلك في إطار التعاون بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي.

ويقام اليوم اللقاء الثاني بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني للتعرف على التحديات التي تواجه تلك المنظمات في تأدية دورها ومهامها، وكذلك الدور الذي يجب أن تقوم به في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقامت فرق العمل الميدانية «المكاتب المتنقلة» بتلقي الشكاوى وطلبات المواطنين في مناطق وشوارع وأحياء بورسعيد، حيث تجولت البعثة في «حي الزهور، منطقة المروة والصفا، شارع الشيخ عبدالحكيم، شارع على بن أبوطالب، عمارات العروبان، منطقة بورفؤاد، منطقة الأمل، حي السلام، حي الإمارات، شارع سيد متولي (محمد علي سابقاً)».

وتستمر فرق العمل الميدانية في تلقي شكاوى المواطنين في المحافظة على مدار اليوم وغداً، للتعرف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها مع كل الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الإنسان.