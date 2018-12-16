شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار تشارك في افتتاح متحف الحضارات الأفريقية بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر المهندس محروس سعيد، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، ممثلًا عن وزارة الآثار، مراسم افتتاح متحف الحضارات الأفريقية بمدينة داكار عاصمة السنغال.

وأوضح «سعيد» أن الوزارة حرصت على تلبية الدعوة الموجهة لها للمشاركة في الافتتاح، إيمانًا منها بقيمة وأهمية الرسالة التي يحملها المتحف عن حضارة وتاريخ الشعوب والدول، مضيفًا أن الثقافة والحضارة أهم وسيلة للربط بين الشعوب وبعضها، بالإضافة إلى اعتبار المتحف مؤسسة تعليمية مهمة تخدم المجتمع.

وأبدى «سعيد» إعجابه الشديد بالمتحف الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين حكومة السنغال والحكومة الصينية، ليسلط الضوء على الحضارة الأفريقية العريقة، من خلال ما يضمه من آلاف القطع الأثرية.

من جانبه، قال عمرو الطيبي، مدير وحدة المستنسخات الأثرية، إن وزارة الآثار أهدت متحف الحضارات الأفريقية بالسنغال عدد 23 قطعة من النماذج الأثرية من إنتاج وحدة المستنسخات الأثرية لدعم العرض المتحفي وعرضها بإحدى قاعاته، من أهمها نموذج لخنجر الملك توت عنخ آمون، وتمثال للملكة نفرتيتي، ورأس الملك إخناتون، وتمثال كبير الحجم للكاتب المصري، وجدارية كبيرة للملك إخناتون، بالإضافة إلى أبرز المستنسخات الأثرية لمجموعة الملك توت عنخ آمون.