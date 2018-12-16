شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بـ«قطع طريق جامعة القاهرة» لـ13 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة متهمين في إعادة محاكمتهما بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف الجيزة» لجلسة 13 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية عمر عاشور، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهما اللذين طلبا استدعاء شهود الإثبات، وكذلك السماح باستخراج شهادات من جامعة القاهرة تفيد بتواجد المتهمين في الواقعة من عدمه.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.