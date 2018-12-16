شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يستعرض تقريرًا حول انطلاق فعاليات ملتقى الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمته الدكتورة كاميليا صبحي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول ترتيبات انطلاق فعاليات ملتقى الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، بالتعاون بين الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين والجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى عقد اجتماع تحضيري ضم كلاً من الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتور حسام الدين مصطفى، المشرف العام على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، وسحر العراقي، مدير إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، وعاطف عبدالخالق، مدير عام إدارة أنشطة الطلاب الوافدين، وعزيز شاكر، مدير إدارة أندية الطلاب الوافدين للتنسيق والتعاون، للتحضير لفعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين المقرر عقده في جامعة المنصورة، خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير 2019، والذي يشارك فيه أكثر من 13 جامعة مصرية، للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على أن تتولي جامعة كفر الشيخ تنظيم واستضافة الملتقى الثاني للطلاب الوافدين.

يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين لتعميق العلاقات والتعاون بين الإدارة المركزية والجامعات المصرية لخدمة الطلاب الوافدين بجميع الجامعات المصرية، وتقديم خدمات متنوعة للطلاب الوافدين، وربطهم بالمجتمع المصري وزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض، وكذلك مع الطلاب المصريين لتقليل الشعور باغتراب لديهم.