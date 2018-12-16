شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تتعامد على «قدس الأقداس» بمعبد قصر قارون.. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الفيوم استعدادات مكثفة للاحتفال بإحدى الظواهر الفلكية «الفريدة»، فجر الجمعة المقبل، حيث تتعامد الشمس على «قدس الأقداس» بمعبد «قصر قارون» الذي يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون، 21 ديسمبر من كل عام.

ويرجع تاريخ المعبد إلى الحقبة اليونانية الرومانية، والذي يعتبر حدثا عالميا، وظاهرة فلكية فريدة، وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على «قدس الأقداس» بمعبد أبوسمبل في أسوان.

وصرح محافظ الفيوم اللواء عصام سعد، الأحد، بأن المحافظة ستنظم احتفالية بالتعاون مع وزارتي الآثار والثقافة وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، في إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة، والتعريف بما تذخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.

ووجه المحافظ مسؤولي هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع مسؤولي المراكز والمدن في «يوسف الصديق» و«أبشواي» و«سنورس»، بالإضافة إلى مسؤولي قصر ثقافة الفيوم والشباب والرياضة والتربية والتعليم والجامعة، وغيرها من الجهات ذات الصلة بإنجاز الأعمال على أكمل وجه، لخروج الحدث بالشكل اللائق بالمحافظة كونها محافظة سياحية.