شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 18 مليون مواطن منذ انطلاق حملة الـ«100 مليون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ٥ ملايين و٦١٩ ألفا و٤٤٩ مواطنا حتى ظهر الأحد «للمرحلة الثانية»، من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وصل إلى ١٨ مليونا و١٠٢ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٣٣٠ ألفا و٤٩٧ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر الأحد، في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف «مجاهد» أن محافظة إسكندرية كانت أكثر المحافظات إقبالا بإجمالي تردد ٧٣ ألفا و٨٤٠ طالبا، والبحيرة ٦٤ ألفا و٦٨٦ طالبا، وأسيوط ٥٩ ألف طالب، والقليوبية ٤٩ ألفا و٤٢٨ طالبا، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح «مجاهد»، أن هناك ٥ ملايين و٦١٩ ألفا و٤٤٩ مواطنا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية» وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر الأحد، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين ٢ مليون و١٧ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ٧٢٣ ألفا و٩٧٤ مواطنًا، ثم المنوفية بـ ٧٠٧ آلاف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ ٥٧٣ ألفًا و٦٨١ مواطنا، ثم بني سويف بـ ٥٠٥ آلاف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ٣٤٧ ألفًا و٤٠٢ مواطن.

يذكر أن مسؤولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على www.facebook.com-stophcv.eg، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg.