شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. 27 ديسمبر.. بدء امتحانات نصف العام الدراسى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع. الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان الطقس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة انقطاع المياه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان امتحانات مترو الأنفاق دار الافتاء المصرية محمد سعفان وزير القوى العاملة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

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