شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لجذب الاستثمارات.. الرقابة الإدارية تنتهى من أول دراسة لحل قضايا الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولى التى حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات، وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة تلك القضايا ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي. وفى ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية على تلك الدراسة فقد وجه مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدا لإقرارها.

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