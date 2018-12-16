شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: أمن مصر للطيران ومطار القاهرة يجتازان تفتيش "النقل الأمريكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA برئاسة تيم ساندرسون بجهود أمن مصر للطيران ومطار القاهرة بصفة عامة وفريق العمل المسئول عن رحلات نيويورك بصفة خاصة، موضحا أن ما يتم من إجراءات يفوق ما هو متوقع وبشكل متميز.

وجاء ذلك عقب ختام زيارة الوفد الأمريكي لمطار القاهرة والتي تم خلالها مراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة به خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية .

ومن جانبه أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الإضافية بمطار القاهرة والمطارات المصرية والشركات التابعة للوزارة وتطوير منظومة تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات إلي أعلي مستوي، كما أن أفراد الأمن بالشركات التابعة للوزارة يتم تدريبهم بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية، واجتاز قطاعي أمن مصر للطيران ومطار القاهرة المراجعات علي الإجراءات الأمنية المطبقة في قرية البضائع ومبنى التموين وإجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم على الرحلات المتجهة إلى نيويورك دون أي ملاحظات.

في نهاية الزيارة وعقب مراجعة رحلة مصر للطيران لليوم الخامس تم عقد اجتماع ختامي مع جميع الجهات الأمنية بمطار القاهرة لعرض نتائج المراجعة وشكر الوفد حسن الضيافة والتعاون البناء والمثمر الذي لمسوه خلال الزيارة، كما أشادوا بالمجهود المبذول من إدارة المنظمات الدولية بقطاع أمن مصر للطيران في عودة البضائع علي طائرات الركاب بدءا من يناير 2019 .

ومن جانبه أوضح Mr. Robert McLaughlin ـ ملحق وزارة الأمن الداخلي ـ شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن هذه الزيارة إلي جمهورية مصر العربية هي رقم 25 له وأنه يشكر جميع الحاضرين للتسهيلات التي تمت لهم أثناء الزيارة وأنه سوف يتم عمل تدريب آخر علي مرحلتين استكمالا للتدريب الذي تم في أغسطس 2018 من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA بمطار القاهرة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري.

وسوف يتم التنسيق مع السلطة لعقد تدريب علي التهديد الداخلي Insider Threats من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA ، كما تم العرض علي بعض الدول العربية للمساعدة في إنشاء برنامج خاص بجمهورية مصر العربية في مجال أمن الطيران للتهديدات الأمنية الداخلية.