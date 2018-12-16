شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة البلجيكية تسحل وتقمع المتظاهرين ضد قانون الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة "رويترز" مجموعة من الصور لمجموعة من المتظاهرين فى العاصمة البلجيكية "بروكسل" يحتجون على قانون الهجرة.



مظاهرات فى بروكسل

ووقعت مواجهات بين الشرطة البلجيكية والمحتجين، اضطرت على آثارها الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع، كما سحلت الشرطة المتظاهرين وأطلقت عليهم أعيرة صوتية لتفريقهم.



مواجهات بروكسل

وتحاول السلطات البلجيكية الحد من هجرة المهاجرين إليها بعد هجمات بروكسل التى وقعت فى عام 2016 .