شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان: مليون مواطن استفادوا من مشروعات الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم بناء أكثر من 558 ألف وحدة سكنية داخل مشروع الإسكان الإجتماعى بالإضافة لـ 150وحدة قيد التنفيذ هذا العام.

وأوضحت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " ten "، أن نحو مليون مصرى استفادوا من مشروعات الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هناك من 350 إلى 400 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمهم للمتعاقدين خلال الثلاث سنوات القادمة.

ولفتت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن العمالة غير المنتظمة تستطيع من خلال مكتب محاسبة إثبات الدخل السنوى الخاص بها من أجل الحصول على وحدات سكنية، لافتة إلى أن هذه العمالة تمثل أكثر من 15% فى المجتمع.