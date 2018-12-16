شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث مع مسئولى برنامج الغذاء العالمى سبل تطوير التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم الأحد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية كل منStalake Samkange مدير إدارة الدعم والتنسيق الاستراتيجي لبرنامج الغذاء العالمي، و Angelline Rudakubanaممثلة مكتب برنامج الغذاء العالمي لدى الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، و Chris Toeمستشار مكتب التنسيق الاستراتيجي لبرنامج الغذاء العالمي، ومنجستاب هايلي الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون مع برنامج الغذاء العالمي في مصر، وسبل تفعيل خطاب النوايا المقرر توقيعه على هامش الإحتفال بالعيد الـ 50 للبرنامج في القاهرة، والذي يستهدف تأسيس منصة تعاون مشترك بين الحكومة المصرية وبرنامج الغذاء العالمي للتعاون في إطار الجنوب – جنوب لتكون بمثابة آلية تنسيق وتبادل خبرات بين أنشطة البرنامج في مصر والدول الإفريقية الأخرى.

وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون مع مختلف دول القارة لاسيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بدءاً من فبراير 2019.