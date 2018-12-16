شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تعتقل 179 شخصا على خلفية مظاهرات السترات الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (بى إف إم) الفرنسية، اليوم الأحد، باعتقال 179 شخصا فى فرنسا، أمس السبت، خلال تظاهرات "السترات الصفراء".. مشيرة إلى إصابة 9 أشخص بجروح خطيرة بعد وقوع أعمال عنف واشتباكات خلال التظاهرة.

وأشارت القناة إلى أنه تم القبض على 1082 شخصا يوم السبت الماضى بالعاصمة باريس كما تم وضع أكثر من 900 شخص فى الحجز ليبلغ عدد من تم اعتقالهم فى عموم فرنسا نحو 2000 شخص.

وكان محتجو "السترات الصفراء" قد استأنفوا مظاهراتهم فى شوارع العاصمة الفرنسية باريس أمس للأسبوع الخامس على التوالى، فى تحد جديد للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى يواجه صعوبة فى احتواء الغضب رغم تلبيته لبعض مطالب المتظاهرين وعموم الشعب الفرنسى.

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستنير كان قد أعلن فى وقت سابق أن 33 ألفا و500 شخص قد شاركوا فى مظاهرات "السترات الصفراء" فى جميع أرجاء البلاد.