شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بلجيكا يطالب الأمن بتطويق المتظاهرين.. والشرطة تطلق قنابل الغاز والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس طالب رئيس الوزراء البلجيكى، من قوات الأمن تطويق المتظاهرين في بروكسل، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل. كما أطلقت الشرطة البلجيكية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين فى بروكسل، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم. وتظاهر محتجون فى بلجيكا أمام البرلمان الأوروبى ببروكسل، ضد قرار السلطات بوضع العائلات المهاجرة وأطفالهم فى مراكز للاحتجاز. وجاءت الاحتجاجات كرد فعل على الحملة الأخيرة للحكومة ضد المهاجرين غير الشرعيين، مما يعنى أن عدد الأفراد الذين سيقيمون داخل مراكز احتجاز سيتضاعف عن السنوات الماضية.

























شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بلجيكا يطالب الأمن بتطويق المتظاهرين.. والشرطة تطلق قنابل الغاز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .