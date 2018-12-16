شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: أول مفاعل نووى مصرى بالضبعة سيدخل الخدمة فى 2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بحلول عام 2026 سيدخل أول مفاعل نووى الخدمة فى محطة الضبعة، مشيرا إلى أن ذلك تحدى كبير، ولكن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، سيتم الانتهاء منه فى الموعد المحدد.
وأضاف وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفى على هامش جلسات المؤتمر الـ14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أن الجانب الروسى يعمل جيدا مع مصر فى انجاز مهمة إنشاء محطة الضبعة، مشيرا إلى أن المصريين كانوا ندا للروس العاملين فى إنشاء محضة الضبعة، وذلك يرجع لتوفر الكوادر البشرية لدينا والإرادة الحقيقية.
وفى سياق آخر قال وزير الكهرباء: "كان لدينا مشكلة كبيرة فى الطاقة الكهربائية لأننا كنا نعتمد فى الأساس على الغاز الطبيعى، وتخطينا المشكلة بتنوع المصادر، مثل الوقود الأول، وهو الفحم، ولدينا تكنولوجيا كبيرة فى استخدام الفحم وعدم إحداث تلوث وحققنا أقل انباعاث للغازات".
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