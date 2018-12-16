شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مظاهرات فى العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجا على قانون الهجرة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس تظاهر محتجون فى بلجيكا أمام البرلمان الأوروبى ببروكسل، ضد قرار السلطات بوضع العائلات المهاجرة وأطفالهم فى مراكز للاحتجاز. وجاءت الاحتجاجات كرد فعل على الحملة الأخيرة للحكومة ضد المهاجرين غير الشرعيين، مما يعنى أن عدد الأفراد الذين سيقيمون داخل مراكز احتجاز سيتضاعف عن السنوات الماضية. وفى فيديو بثته قناة "سكاى نيوز" حمل المحتجون لافتات تندد بأسر حرية طالبي اللجوء ومنعهم من القيام بالإجراءات اللازمة لاستكمال طلبات لجوئهم.

























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