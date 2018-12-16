شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الثلاثاء لبحث التصعيد الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الثلاثاء المقبل، التصعيد الإسرائيلى الخطير ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، فى تصريح نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية، إنه وبناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقدمت دولة فلسطين بطلب لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين لتدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد شعبنا وقيادتنا، وقد استجابت الجامعة العربية لهذا الطلب وتقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن دولة فلسطين ستقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة العربية، يتضمن عددا من التوصيات والاقتراحات تغطي التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الاسترالى الأخير.

وأكد المالكي ثقة دولة فلسطين بدعم الجامعة العربية لمشروع هذا القرار، والخروج بآليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.