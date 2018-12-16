شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 18 مليون مواطن منذ انطلاق " 100 مليون صحة" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 18 مليونا و102 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 330 ألفا و 497 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة إسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 73 ألفا و 840 طالبا، والبحيرة 64 ألفا و ٦٨٦ طالبا، وأسيوط ٥٩ ألف طالب، والقليوبية 49 ألفا و 428 طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 5 ملايين و 619 ألفا و 449 مواطنا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين 2 مليون و 17 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 723ألفا و 974 مواطناً، ثم المنوفية بـ 707 ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ 573 ألفا و681 مواطن ثم بني سويف بـ 505 ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ 347 ألف و 402 مواطن.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .