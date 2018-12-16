شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: حريصون على نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب وخريجي الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع برنامج العمل والإشراف والمتابعة لهذا البروتوكول.

وأكد المحرصاوى، فى بيان له اليوم، حرصه على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، والبحث العلمي والإبداع والابتكار، والعمل الحر بين الطلاب والخريجين، وفتح آفاق رحبة تجعلهم قادرين على إقامة وإدارة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بنجاح، خاصة المشروعات التي تعتمد على الأفكار الابتكارية والإبداعية، وتطوير المشروعات القائمة.

وأضاف:"نعمل على تأهيل الطلاب والخريجين بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وحل مشاكل المجتمع المحلى، والارتقاء بمستوى الأداء فى شتى القطاعات، وتحسين جودة الحياة..مثَّمنًا الدور المتعاظم الذى تبذله الدولة لتأهيل وتدريب الشباب للحصول على فرص عمل من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر".

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أهمية إقامة ملتقيات لريادة الأعمال والتوظيف والمعارض بمختلف فروع الجامعة بالمحافظات، وتوعية الطلاب والطالبات بريادة الأعمال لخلق جيل واع يستطيع اكتشاف ذاته وتنمية قدراته، بحيث يسهل اختيار رواد الأعمال من الطلاب والخريجين المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة من خلال المسابقات، ومشروعات التخرج.

وأكد المحرصاوى أن جامعة الأزهر تولي عناية خاصة بالبحث العلمي إيمانا منها بأن العلم هو السبيل الوحيد لتجاوز أي تحديات، والانطلاق إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن هناك 52 مركزًا بحثيًا بالجامعة تُعنى بخدمة المجتمع.

من جانبها، أكدت نيفين جامع أهمية إقامة مركز لريادة الأعمال بجامعة الأزهر، والتى تُعد المرجعية العلمية والأكاديمية للمسلمين فيما يتصل بعلوم الإسلام واللغة العربية.

وأوضحت أن الجهاز سيتولى توفير المدربين والموجهين والمحتوى التدريبى، وتقييم الأفكار واختيار الابتكارات والتنسيق بشأن تحويلها إلى مشروعات، وتأهيل كوادر من أعضاء هيئة التدريس ليصبحوا مدربين، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية للراغبين فى إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمساهمة بالخبرة الفنية فى إقامة حاضنة للمشروعات، والمشاركة فى ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض المقامة من خلال الجامعة.