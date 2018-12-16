شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحيل المعلمين المتخلفين عن تدريب اللغة الإنجليزية والرياضيات للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين أحال المعلمين المتخلفين عن حضور تدريبات معلمى اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية لغات، ضمن البرنامج الوطنى لتدريب المعلمين (NTTP)، والمنفذ بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 2/9/ 2018 إلى 6/12/ 2018، للتحقيق بالشئون القانونية، ويبلغ عددهم (102) معلمًا من إجمالى (721) معلمًا مستهدفًا، على أن يتم الإفادة بما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها وموافاة المديريات التعليمية لتنفيذ ما أسفرت عنه التحقيقات.

وأشار عمر إلى أنه من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك التدريبات، تم إرسال بيانات المستهدفين لحضور هذه التدريبات إلى السادة مديري المديريات التعليمية عن طريق البريد الإلكترونى الرسمى الخاص بهم، مع التنبيه على منسق الصفوف الأولى وموجهى عموم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمديريات بإبلاغ جميع المستهدفين بضرورة حضور تلك التدريبات.