شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تزيل التعديات على أملاك الدولة والزراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية مُكبرة أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ (22) قرار إزالة تعديات على نهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين - بالجيزة ، وتأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطةالقناطر الخيرية (بالقليوبية".

ونجحت الإدارة العامة لشرط التعمير والمجتمعات الجديدة في تأمين تنفيذ (20) قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة - ومنشآت مخالفة لشروط التعاقد بالمدن العمرانية الجديدة.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية في تأمين تنفيذ (66) قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ، ومنافع نهر النيل.

ونجحت مديرية أمن كفر الشيخ في تأمين تنفيذ (29) قرار إزالة تعديات متنوعة، وتمكنت مديرية أمن سوهاج من تأمين تنفيذ (52) قرار إزالة تعديات متنوعة، وأمنت مديرية أمن الأقصر تنفيذ (16) قرار إزالة تعديات متنوعة.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.