شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع سفير بريطانيا سبل دعم العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى بالسيد آدامز سفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية فى مجال الطيران المدنى وبخاصة مجال أمن الطيران. وخلال اللقاء أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تبادل الخبرات فى مجال التدريب والصيانة وعمرة المحركات . ومن جانبه أشاد السفير البريطانى بالإجراءات الأمنية المطبقة داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية مشيراً إلى أنها تضاهى أعلى المستويات العالمية . كما أعرب عن سعادته لزيادة الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا فى الفترة الماضية بما يعكس الزيادة المستمرة فى حجم السياحة و الاستثمار بين البلدين .

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