شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس معلومات الوزراء" يشارك بمؤتمر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمؤتمر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحضور النائبة ماريان عازر عضو مجلس النواب والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات والدكتور هشام المهدي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة. ويتناول المؤتمر عدة جلسات تتناول موضوعات: الأمن السيبراني العالمي، وحماية الخصوصية، وشرح للقانون رقم 175لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتطرق المؤتمر أيضا لاستعراض الجرائم علي المواقع الإلكترونية والأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات الجنائي.

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