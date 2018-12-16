شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: لو دخلنا مجال الطاقة الذرية مبكرا لاختلف الوضع بمصر تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر لديها اهتمام كبير جدا بالطاقة الذرية، والدليل على ذلك أن أول رئيس للطاقة الذرية هو الرئيس جمال عبد الناصر ما يؤكد أهميتها، مشيرا إلى أن هناك كوادر ممتازة جدا بمصر، قائلا: لو دخلنا مجال استخدام الطاقة الذرية مبكرا كان الوضع سيكون مختلفا تماما فى مصر.

وأضاف وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفى على هامش جلسات المؤتمر الـ14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أن مصر تدرب بشكل دورى، الباحثين على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والنووية، وهناك تطبيقات كثيرة للطاقة الذرية فى الصحة والزراعة والرى، وغيرها، وهناك تعاون كبير مع الوزارت.