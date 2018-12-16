شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توفد 4 أئمة للعمل بالمراكز الإسلامية بالكاميرون والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إيفاد كل من "الشيخ صالح إبراهيم عبد السلام سعد – مفتش أول بديوان عام الوزارة للعمل بمدينة فومان بدولة الكاميرون، والشيخ بشير أحمد محمود حسن عيسى – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمدينة فومان بدولة الكاميرون".
كما أوفدت الوزارة، الشيخ طاهر علي محجوب طاهر – إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بولاية ساو باولو – البرازيل، وإيفاد الشيخ محمد عبد المنعم رمضان عبد السلام – إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالاتحاد الإسلامي بمدينة كولينا – ساو باولو – البرازيل.
شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توفد 4 أئمة للعمل بالمراكز الإسلامية بالكاميرون والبرازيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .