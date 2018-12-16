شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توفد 4 أئمة للعمل بالمراكز الإسلامية بالكاميرون والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إيفاد كل من "الشيخ صالح إبراهيم عبد السلام سعد – مفتش أول بديوان عام الوزارة للعمل بمدينة فومان بدولة الكاميرون، والشيخ بشير أحمد محمود حسن عيسى – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمدينة فومان بدولة الكاميرون".

كما أوفدت الوزارة، الشيخ طاهر علي محجوب طاهر – إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بولاية ساو باولو – البرازيل، وإيفاد الشيخ محمد عبد المنعم رمضان عبد السلام – إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالاتحاد الإسلامي بمدينة كولينا – ساو باولو – البرازيل.