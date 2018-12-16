شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«التجاري وفا» لتطوير 70 مكتبًا لخدمة ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والتجاري وفا بنك «إيجيبت»، لتطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وقعت عن الطرف الأول، الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، وعن الطرف الثاني، هلا صقر، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت.

ويهدف بروتوكول التعاون المبرم إلى توفير خدمات من أجل تطوير٧٠ مكتبا من أصل 212 مكتب خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى 6 محافظات، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا ومرسى مطروح، بالإضافة إلى ميكنة جميع المكاتب في أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات غير مباشرة عن طريق التعامل آلياً وبما يحقق الربط بين مكاتب الإعاقة بجميع المحافظات.

كما يهدف بروتوكول التعاون الذي سيستمر على مدى 3 سنوات إلى تحسين الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر ودمجهم في المجتمع، ومن المقرر أن يقوم البنك خلال مدة البروتوكول بتمويل أنشطة المشروع وفقاً لجدول زمني محدد.

من جانبها، أكدت الدكنورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت مطلع هذا العام تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تحولت إلى كتيبة عمل لتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور، أهمها إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للتغيرات المجتمعية والاقتصادية، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتحقيق أعلى معدلات الدمج وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم.

وأضافت «القباج» أن «الأشخاص ذوي الإعاقة هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علمياً ورياضياً في مختلف المجالات والعلوم، وقد أصبح من الضروري النظر إليهم باعتبارهم جزءاً رئيسياً من قوة العمل والثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري وتعظيم الاستفادة منهم في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر».

من جانبها، صرحت هلا صقر، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، بأنه لمن دواعي فخرنا أننا حاضرون هنا اليوم لتوقيع بروتوكول التعاون مع الوزارة لتمويل جزء من هذه المبادرة التي ستكون علامة فارقة في جودة وسهولة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والتي تحقق لنا أحد أهم المبادئ الرئيسية لاستراتيجيتنا الخاصة بالمواطنة أولا، وهي التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضافت: «نأمل من خلال هذا التعاون أن يكون التجاري وفا بنك إيجيبت من المؤسسات الداعمة لاتجاه الدولة في زيادة الاهتمام بدمج ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر».