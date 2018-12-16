شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يعلن إنجازات 2018: 25 ألف ندوة في معسكرات الأمن المركزي والسجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مجمع البحوث الإسلامية في تقريره السنوي، الذي أعلن فيه عن جهوده خلال عام 2018، عن تحقيق مزيد من الاتصال الفعال بين وعاظ الأزهر الشريف وجميع فئات وشرائح المجتمع، من خلال التوسع هذا العام في تنظيم المقاهي الثقافية في كل المناطق والأحياء السكنية بمحافظات الجمهورية ليصل عددها إلى (9674) مقهى ثقافيا خلال عام 2018، بعد النجاح الذي حققته المقاهي منذ إطلاقها في عام 2016.

وأكد الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان، الأحد، أن فكرة المقاهي شهدت قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين باعتبارها تقدم رسائل توعوية بشكل يلائم بعض فئات المجتمع من رواد تلك المقاهي، ويحقق تأثيرًا جيدا في عملية التواصل مع الجماهير، من خلال معايشة قضايا وهموم المواطنين وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم، وإحياء القيم الإنسانية المهجورة في حياة الناس، واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن، وغير ذلك من القيم التي يحتاجها كل مواطن خاصة في هذه المرحلة الراهنة.

وذكر أنه على نفس المستوى عقد المجمع- أيضا- خلال عام 2018 نحو (24566) ندوة ثقافية في معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة والسجون، ومراكز الشباب والنوادي، لتحقيق مزيد من التواصل في إطار خطة المجمع التوعوية للتواصل مع جميع المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن تلك الندوات تنوعت لقاءاتها لتشمل العديد من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها جنود الأمن المركزي مثل الحفاظ على الوطن ومقدراته، وفضل التضحية في سبيله، وشرف الجندية وأهميتها، مع بيان كذب وتضليل جماعات العنف والتطرف.

وأوضح «عفيفي» أن لقاءات الندوات التي عقدت في أقسام الشرطة والسجون ومراكز الشباب والنوادي ركزت على أهمية القيم الأخلاقية والإنسانية، ودعم مبادرات التعايش المشترك، والتركيز على المشتركات الإنسانية وبيان أثرها في التعايش السلمي بين الناس، بالإضافة إلى جوانب مهمة في حياتهم كتعزيز الثقة بالنفس وتنمية الذات والإحساس بالمسؤولية إلى غير ذلك من القدرات النفسية التي تجعلهم أكثر قدرة على المواجهة والحفاظ على أنفسهم.

ندوة وأمسية في معسكرات الأمن المركزي والسجون ومراكز الشباب والنوادي

ندوة وأمسية في معسكرات الأمن المركزي والسجون ومراكز الشباب والنوادي

ندوة وأمسية في معسكرات الأمن المركزي والسجون ومراكز الشباب والنوادي