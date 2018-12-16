شكرا لقرائتكم خبر عن «اللغات والترجمة» بجامعة القاهرة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، وفي إطار احتفالية اليوم العالمي للغة العربية، وبرعاية الدكتو محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، الإثنين، ندوة بمقر المركز بكلية الآداب بعنوان «إشكاليات الترجمة من اللغة العربية وإليها»، وذلك بمشاركة الدكتور سليمان العطار، الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة القاهرة، والدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، ومدير المركز القومي للترجمة، والدكتورة هبة عارف، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة شاهندا عزت، مدير مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، أن دور المركز لا يقتصر على الاهتمام باللغات الأجنبية فقط، وإنما يمتد ليشمل أيضًا الاهتمام بقضايا اللغة العربية، مضيفة أن اللغة العربية لغة عالمية، وأن الترجمة من أهم أدوات التواصل الحضاري، لذلك سعى مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، وبدعم من رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، لمناقشة إشكاليات الترجمة من اللغة العربية وإليها، تزامنًا مع احتفالية اليوم العالمي للغة العربية.