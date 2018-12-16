شكرا لقرائتكم خبر عن «رسلان» يتابع معدلات كهربة إشارات السكة الحديد على خط بني سويف- أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مع شركة الستوم الإسبانية المنفذة لمشروع كهربة الإشارات على خط بني سويف- أسيوط بطول ٢٥٠ كم، شامل 86 مزلقانا و15 برج إشارات رئيسيا، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع وسرعة الانتهاء من المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد، كما شدد على مديرى المناطق بالتنسيق مع المحليات بإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال.

وأكد رئيس الهيئة أنه بالإضافة إلى كهربة إشارات خط بني سويف- أسيوط جارٍ تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الإسكندرية) بمسافة 208 كم، شاملا تطوير 72 مزلقانا، وخط (بنها/ بورسعيد/ وصلة الزقازيق أبوكبير) بطول 213 كم، شاملا تطوير 88 مزلقانا، وخط (أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادى) مسافة 180 كم، ويشمل تطوير 72 مزلقانا.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يتم استبدال النظام الحالي الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4، مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة دون الاعتماد على العنصر البشرى، مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة في جميع المجالات التي تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات، بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة وأن الهيئة تعتذر حاليا للركاب عن تأخير الرحلات على الخطوط التي تتم فيها أعمال مشروعات كهربة الإشارات.