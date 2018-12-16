شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يتقدم ببيان لوقف سور وجدارية الإسماعيلية: مشاكل القمامة أهم منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، بطلب إحاطة عاجل لوقف بناء سور وجدارية أمام استراحة المحافظ التاريخية الواقعة في زمام فيلا ديليسبس التاريخية بوسط مدينة الإسماعيلية، والجدارية التي شرعت المحافظة في بنائها أمام مدخل الديوان العام. وقال «عمارة» بحسب بيان، الأحد، إن «هناك مشكلات أهم من الجدارية والسور، وأهمها مشاكل القمامة بالمحافظة».

وأكد النائب أن الأسوار والجدارية تغير من المعالم التاريخية للمحافظة، التي تتمتع بالخضرة والجمال والهدوء، مطالبا اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة لمطالب وقف بناء الأسوار، كما فعل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي استجاب لشعب ونواب المحافظة بوقف بناء سور حول حدائق نمرة 6 التاريخية، بينما المحافظ لايزال يتجاهل شعب الإسماعيلية وحالة الغضب من السور والجدارية، واصفا ذلك بأنه إهدار للمال العام.