شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ونقابة العلوم الصحية للتدريب في اللغة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مع اللجنة النقابية للعلوم الصحية بالقاهرة، لتدريب أعضاء النقابة في مجال اللغة الإنجليزية، وعقد الاختبار المحلي ATEFL لإجادة اللغة الانجليزية للفنيين بنقابة العلوم الصحية.

وجاء توقيع بروتوكول التعاون بين مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة واللجنة النقابية للعلوم الصحية في ضوء قانون رقم (633 لسنة 2014) بشأن استكمال عامين تخصصيين للفنيين بالمعهد الفني الصحي، ومن أهم شروط الاستكمال هو اجتياز الاختبار الأكاديمي لإجادة اتقان اللغة الإنجليزية ATEFL.

وقالت الدكتور شاهندا عزت، مدير مركز اللغات والترجمة، إن الاتفاقيات المشتركة مع الغير تأتي في إطار تدعيم علاقات وبرامج الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال تعلم واكتساب اللغات الأجنبية والحاسب الآلي، وذلك في إطار استراتيجية المركز التي أكد عليها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بإتاحة فرص تعلم اللغات والترجمة لقطاع عريض من فئات المجتمع وتوفير بيئة مواتية للتعليم والتعلم.

من جانبه، عبر محمد جلال، نائب رئيس اللجنة النقابية للعلوم الصحية، عن تقديره للتيسيرات المقدمة من إدارة مركز اللغات والترجمة.

وأضاف محمد عبدالرحمن، منسق اللجنة النقابية بالقاهرة، أن النقابة تستعد مبكرًا لاستيفاء شروط التكملة والتي من المتوقع أن يتقدم اليها آلاف من الفنيين الصحيين هذا العام.