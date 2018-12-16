شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يسلم «هويات» المصريين مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الأحد، بديوان عام الوزارة، بعض «هويات» المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، وذلك بعد أن تمت مراجعتها من جانب المسؤولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتفقد الوزير أعمال اللجنة العراقية التي تزور القاهرة حاليا برئاسة على جعفر محمد الحلو، مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بهيئة التقاعد الوطنية، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، واستلام أوراق جديدة لمن ينطبق عليهم شروط استحقاق المعاش في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن تسلم بعض الهويات لمستحقي المعاشات.

ووجه سعفان العاملين بالوزارة بضرورة متابعة كل حالة ومواعيد صرف مستحقاتها، وتسجيلهم على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، مشددا على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسؤولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد على 27 عاما منذ 1991.

من جانبه، كشف مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق أن قانون التقاعد الخاص ببلاده يقضي بأن الخدمة الوطنية التقاعدية لا تقل عن 15 عاما أسوة بالقوانين الدولية في هذا الخصوص، موضحا أن العاملين الذي قضوا أقل من هذه المدة لا يستحقون معاشاً تقاعدياً، وفي هذه الحالة يتم اعطاؤهم شهادة تفيد بمدة خدمتهم لدى الجانب العراقي ومن خلالها يستطيعون ضم مدة هذه الخدمة مع مدة عملهم بمصر.

وفي نفس السياق، قال «الحلو» إن قانون التقاعد العراقي لا يشمل أصحاب الأعمال، وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من الذكور الذين بلغوا سن الستين يشترط القانون ألا تقل مدة الخدمة عن 20 عاما، وبالنسبة للإناث الذين بلغوا 55 عاما خدمتهم لا تقل عن 20 عاما، وفي حالة خروجهم على المعاش قبل هذه السن لابد من قضاء مدة خدمة فعلية 30 عاما.

كما أوضح أنه بالنسبة للخروج على المعاش بسبب إصابة العمل، في هذه الحالة يحصل على نسبة من الراتب، مؤكدا أن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها.

وتستمر أعمال اللجنة في قبول أوراق المستحقين بديوان عام وزارة القوى العاملة (3 شارع يوسف عباس مدينة نصر) حتى الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.