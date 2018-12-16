شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: وحدة تنمية اقتصادية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بأنه أصدر قرارًا بإنشاء وحدة للتنمية الإقتصادية ومقرها ديوان عام المحافظة، بهدف وضع رؤية للتنمية الشاملة بالمحافظة واستثمار كل المقومات والإمكانات المتاحة وفقا لبرنامج الدولة التنموي، واستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوحدة بدأت عملها بالفعل من خلال تنظيم ورش عمل لوضع الأجندة العملية ليتم التطبيق العملي في أسرع وقت ممكن.

وتكون الوحدة بمثابة أمانة فنية وتنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة، لتتولى بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية تنسيق برامج وأنشطة التنمية الاقتصادية وتطوير الإدارة المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

وتهدف الوحدة بشكل عام إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن السويفي في كل مناحي الحياة، وتحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات والمجالات الخدمية والتنموية من خلال رفع مستويات التشغيل بالمحافظة وخلق مزيد من الوظائف لتقليل معدلات البطالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المحافظة وميكنتها، وتنمية فرص الابتكار والإبداع من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحقيق هدف قومي وهو زيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

ويتولى فريق العمل التنمية الاقتصادية المكلف ضمن قرار المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، حيث يتولى الإشراف على الفريق الدكتور علاء محمد سعيد، ويختص الفريق بتنظيم وتنفيذ أعمال التقييم الإقتصادي المحلي الدوري، وتقييم بيئة الأعمال بالمحافظة، وتفعيل منتديات التنمية الإقتصادية المحلية بمختلف قطاعاتها وأنواعها، والتواصل وجمع وتبادل المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك مع شركاء التنمية والجهات غير الحكومية العاملة أو الفاعلية في مجال التنمية الاقتصادية.

كما يتولى الفريق إعداد الاستراتيجيات الدورية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، والاشتراك في وضع الخطط السنوية الخاصة بتنفيذ استراتجيات التنمية الاقتصادية، والدعم الفني وتقديم الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة مثل دراسات الجدوي ودراسات السوق، ومتابعة ورصد نسب تنفيذ المشروعات الاقتصادية المحلية بالمحافظة، وإنشاء وإدارة قواعد بيانات اقتصادية لكافة المؤشرات والبيانات الاقتصادية، وإنشاء وإدارة وتحديث قواعد بيانات الاستراتيجيات الاقتصادية المحلية ومؤشرات التنفيذ الخاص بمشروعاتها.