شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام النمساوى يبرز زيارة السيسي إلى فيينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت وسائل الإعلام النمساوية الزيارة الهامة التي يبدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى العاصمة فيينا والتى تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى النمسا منذ 11 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية «إيه بى إيه» أن الرئيس السيسي حرص على تلبية دعوة نظيره النمساوي إلكسندر فان دير بيلين لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين إلى جانب المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي الأفريقى عالى المستوى.

وسلطت الوكالة الضوء على محادثات أخرى ستجمع الرئيس السيسي مع كل من المستشار النمساوي سباستيان كورتس ورئيس البرلمان فولفانج سابوتكا، مشيرة إلى أهمية الشق الاقتصادي في الزيارة والذي يتمثل في المباحثات بين رجال الأعمال في البلدين من أجل تنشيط التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وأوضحت صحيفة «دي بريسه» أن النمسا تختتم رئاستها للاتحاد الأوروبي بعقد المنتدى الأفريقى الأوروبى الذي يجمع عددا من زعماء أفريقيا والاتحاد الأوروبى.

وأضافت الصحيفة أن قضية الهجرة احتلت الصدارة في اهتمامات النمسا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى، وأن المنتدى الأفريقى الأوروبى سيعزز علاقات التعاون بين القارتين خاصة في مجال التكنولوجيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد غادر القاهرة، اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.