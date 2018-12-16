شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوق الإنسان بالبرلمان يزور سجن القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد برلماني للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، الأحد، سجن القناطر (الرجال)، وكان في استقبالهم اللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، واللواء زكريا الغامري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بالوزارة.

وضم الوفد البرلماني عددا من أعضاء اللجنة، منهم النائبة مارجريت عازر، وكيلة اللجنة، والنائب شريف الورداني، أمين سر اللجنة، والنائب محمد الغول، عضو مجلس النوّاب عن ائتلاف دعم مصر، واللواء مجدى سيف، عصو اللجنة، والنائب محمود رشاد، عضو مجلس النوّاب عن حزب النور.

تأتي زيارة اللجنة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة، والتي استهلتها منذ بداية دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، إلى السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من المعاملة الجيدة لهم وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.