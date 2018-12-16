شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: جامعة أسوان نواة لممر التنمية في جنوب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز أن جامعة أسوان الواقعة في البر الغربي من نهر النيل بمدينة أسوان الجديدة، تعتبر نواة حقيقية لممر التنمية في مصر.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها الدكتور فاروق الباز، في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، وكان في استقباله الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء وأساتذة الجامعة وطلاب الكليات المختلفة والتقط معهم العديد من الصور التذكارية.

وأشاد «الباز» بالمنشآت الجديدة في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، والتي تبشر بمستقبل واعد في غرب النيل باعتبار الجامعة قاطرة التنمية في هذه المنطقة الجديدة الواعدة، معبرا عن سعادته البالغة بلقاء طلاب جامعة أسوان باعتبارهم مستقبل الوطن وحاملي راية التنمية والبناء في صعيد مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، عن ترحيبه الشديد بالعالم المصري الكبير فاروق الباز، الذي حرص على لقاء أبنائه الطلاب وحثهم على التحصيل العلمي والتفوق من أجل نهضة الوطن.