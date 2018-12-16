شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير التعليم على طلب السيسي اعتبار «التربية الرياضية» مادة أساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعكف على تلبية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة جعل مادة التربية الرياضية مادة أساسية في المدارس مع الإعلان بكل شفافية عن آلية تنفيذ هذه المبادرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة أن تكون مادة التربية الرياضية مادة أساسية في المدارس والجامعات، وتخصيص برنامج رياضي وإقامة سباقات وماراثون للمشي والعدو بشكل دوري، وذلك للحد من الأوزان الكبيرة والسمنة المفرطة وأمراضها.

من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، عن سعادتها الكبيرة باهتمام الرئيس السيسي بتفعيل الرياضة بالمدارس، مؤكدة أن الوزارة بالفعل اتخذت العديد من الإجراءات بهذا الصدد وسوف تتخذ المزيد خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتكليفات الرئيس.

وأضافت «حسن»، في تصريحات صحفية، أنه من ضمن خطوات الاهتمام بالصحة البدنية لطلاب المدارس ،تم تفعيل مجلس إدارة الإتحاد المصري للرياضة المدرسية، وهو مجلس يترأس إدارته الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وأكدت «حسن» أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر في سبتمبر 2018 القرار الوزاري رقم (360) بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على الحلقة الابتدائية من الصف الثاني الابتدائي حتى السادس الابتدائي، ونص القرار على اعتبار نشاطي (التربية الرياضية، والتربية الفنية) نشاطين أساسيين (نجاح، ورسوب) لجميع الصفوف، ولا تُضاف درجاتهما للمجموع.

وتابعت أن الوزارة تستعد حاليًا لتنظيم الدورة المدرسية العربية خلال الفترة من 2 إلى 12 مارس من العام المقبل، في لعبتي كرة اليد وتنس الطاولة، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الدول العربية من مواليد 2002 ،و هناك 10 دول عربية أكدت مشاركتها في هذه الدورة التي ستستضيفها مصر لأول مرة، وهي: الإمارات، والكويت، ولبنان، وفلسطين، وليبيا، والعراق، وعمان، الأردن، والجزائر، والسعودية.

وأضافت أن الدورة سوف تقام على الصالتين الكبرى والوسطى باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤكدةً أنها ستكون لطلاب الثانوية في ألعاب كرة اليد للبنين والبنات وتنس الطاولة للبنين والبنات.

وأوضحت أن الوزارة تنظم بالتعاون مع وزارة الشباب ماراثونات للعدو والدراجات والمشي من حين لآخر في مختلف محافظات مصر، لافتةً إلى أنه تم تنظيم ماراثون للدراجات في 30 نوفمبر 2018، بمشاركة 300 طالب وطالبة من القليوبية والقاهرة والجيزة وبورسعيد وبني سويف، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة تحت رعاية وتنظيم الاتحاد المصري المصري للرياضة المدرسية.

كما أشارت إلى أنه سيتم تنظيم ماراثون عدو تحت شعار «ماراثون زايد الخيري» لمسافة 10 كيلومترات، وذلك صباح يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية، بمشاركة 2000 طالب عن طريق الاتحاد المصري للرياضة المدرسية الذي يترأس مجلس إدارته الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وأكدت أنه سيتم تخصيص العائد المادي من هذا الماراثون في دعم المؤسسات الخيرية بمصر.

وأوضحت أنه بعد ماراثون زايد سيتم تنظيم ماراثون للدراجات بالسويس في منتصف يناير المقبل، بالإضافة إلى أنه خلال إجازة نصف العام سيتم تنظيم العديد من اللقاءات الرياضية لممارسة كرة القدم والكاراتيه وألعاب القوى، إلى جانب العديد من الماراثونات لتلاميذ المدارس بمختلف المحافظات.