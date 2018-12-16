شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأول من الجرحى اليمنيين للعلاج بمصر.. والإمارات تتكفل بالعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، الفوج الأول من الجرحى والمرضى من الأشقاء اليمنيين، للعلاج بالمستشفيات المصرية، مساء السبت؛ وذلك استجابة للداعي الإنساني الذي حرص الهلال الأحمر الإماراتي على توفيره للأشقاء من الجرحى والمرضى اليمنيين من خلال البروتوكول الموقع بين مستشفى دار الفؤاد والهلال الأحمر الإماراتي من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل ظروف الحرب الدائرة.

وتتحمل دولة الإمارات كل تكاليف علاج الجرحى والمرضى اليمنيين على يد الكفاءات الطبية المصرية التي تعمل من خلال منظومة مشهود لها بالكفاءة العالمية وذلك من منطلق روح الاخاء والمودة بين الأشقاء العرب.

واستقبلت مستشفيات دار الفؤاد من خلال فرعها بمدينة ٦ أكتوبر الفوج الأول من المرضى والمصابين اليمنيين والذي يضم ١٢ مريضاً بدأوا بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة ليتم عرضهم على الأطقم الطبية المستعدة لمباشرة حالاتهم وتجهيزهم للتدخلات الطبية والجراحية المطلوبة.

وقال سعد أمين، نائب العضو المنتدب لمستشفيات دار الفؤاد، أن المستشفيات على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المرضى والمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دار الفؤاد هذه الخدمة حيث قامت من قبل بعلاج مصابي مناورات النجم الساطع كما تحتل الصدارة في قائمة المستشفيات المصرية التي تستقبل السياحة العلاجية من كافة الدول العربية والإفريقية.