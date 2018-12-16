شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: رفع قدرات الكوادر الفنية لإدارة الموارد المائية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، نائبا عن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الأحد، بحضور الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي وجمال جباري، السفير المفوض بسفارة اليمن بالقاهرة، وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وممثل وزارة التخطيط اليمنية وذلك بمقر قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة في مدينة 6 أكوبر، من خلال عدد 3 دورات متخصصة في مجال مهارات القيادة والإدارة والطرق الجيوفيزيقية لاستكشاف المياه الجوفية ونظم إدارة المعلومات الجغرافية، وذلك لعدد من الأشقاء العاملين بوزارة المياه والبيئة بدولة اليمن الشقيقة.

وبحسب بيان، الأحد، أكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، خلال كلمته في الافتتاح للدورات التدريبية حرص مصر الشديد على تقديم الدعم الفني والخبرات للأشقاء بالدول العربية بل ويمتد ذلك إقليميا ليشمل دول أفريقيا وبلدان الشرق الأوسط في مجال التدريب الإقليمي الذي يتميز به قطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة والذي يندرج تحت مظلة اليونيسكو كأحد المؤسسات التدريبية الإقليمية في مجال التدريب.

وشدد وكيل وزارة الري أهمية بناء القدرات للعاملين في مجال المياه بالمنطقة العربية التي تواجه معظم بلدانها تحديات مائية كبيرة متمثلة في الندرة المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تتطلب تكاتف جميع الدول العربية للتصدي لتلك التحديات ولن يتأتي ذلك إلا من خلال منظومة قوية من الموارد البشرية التي تستطيع إدارة هذا المورد إدارة حكيمة برؤية واحدة مشتركة تعبر بالجميع أزمات وتحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية وتحقق استدامة استدامة هذا المورد النفيس.

ورحب الدكتور رجب عبدالعظيم بالأشقاء من دولة اليمن وتمنى لهم دورات تدريبية ناجحة وإقامة سعيدة ببلدهم الثاني مصر خلال فترة تنفيذ تلك الدورات، التي تساهم في تأهيل الخبرات الفنية اللازمة لإدارة الموارد المائية في اليمن.

من جانبه أشاد جمال جباري، الوزير المفوض بسفارة اليمن بالقاهرة، بالدور المصري في المنطقة العربية لتعزيز القدرات في مجال إدارة المياه، مشيرًا إلى أن اختيار دولة اليمن لتنفيذ تلك البرامج التدريبية في مصر هو دليل على ريادة مصر ووزارة الموارد المائية والري في مجال إدارة الموارد المائية وانه على يقين من نقل الخبرات التي سيكتسبها المتدربين إلى زملائهم في وزارة المياه ضوالبيئة بما يعظم فرص تنمية وإدارة المياه في اليمن.

بينما قال الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري أن قطاع التدريب استطاع أن يدرج اسمه ضمن المؤسسات العاملة في مجال التدريب الإقليمي تحت مظلة اليونيسكو نظرا لما يتمتع به من قدرات تدريبية عالية متخصصة في مجال الموارد المائية والري وبناء القدرات البشرية الفنية والإدارية العاملة في هذا المجال.

وأشار الدكتور ممدوح إلى حزم البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للأشقاء بالدول الأفريقية والعربية ودول آسبوية والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر مجالات الري والإدارة الحقلية والبيئة والتغيرات المناخية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وبرامج التدريب على القيادة والإدارة وجميع البرامج التي تنمى قدرات العاملين في مجال إدارة المياه لضمان استدامتها، وذكر أن التدريب يعد أحد الأنشطة الرئيسية ضمن محور تهيئة البيئة الملائمة باستراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية في مصر حتى عام 2050.