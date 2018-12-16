شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لـ«العلميين» يؤجل اعتماد «ميزانية 2017» لعرضها على الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لنقابة العلميين تأجيل اعتماد ميزانية ٢٠١٧ لعرضها على الجمعية العمومية، وتشكيل لجان لتسيير أعمال النقابة في عدة مجالات، خلال جلسته أول أمس برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجي، وبحضور هيئة المكتب الدكتور نبيل يس، وكيل أول النقابة والجيولوجي محمد غريب، وكيل ثان النقابة، والدكتور صلاح النادي، الأمين العام، والجيولوجي أحمد سعيد، أمين الصندوق، ورؤساء الشعب بالنقابة وممثلي المحافظات والشعب بالجمهورية.

وأشاد الكيميائي صلاح النادي، أمين عام النقابة، في بيان، الأحد، بالجهد الذي بذلته النقابة بقيادة الدكتور المليجي نقيب العلميين في توطيد أواصر التعاون مع المحافظين، ومؤسسات الدولة، ونجاح النقابة في استخراج تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لأعضاء النقابة في مجال التحاليل الطبية، وأعلن توقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان في تخصيص وحدات سكنية لأعضاء النقابة، والانتهاء من منظومة الرعاية العلاجية للأعضاء، بعد التعاقد مع كبري شركات الرعاية الصحية والمستشفيات والأطباء، وكذلك تطوير فروع النقابة بالجمهورية وتخصيص عدة مشروعات نوادي للعلميين بالمحافظات تحت الإنشاء.

وأعلن النادي عن تشكيل اللجان المكلفة بتسيير أعمال النقابة وطريقة عملها وهي الثقافة والنشر العلمي، والمشاكل الإنتاجية والعمل الوطني، والاتصال الخارجي وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والدول، ولجنة التخطيط العلمي والمتابعة الاقتصادية، ولجنة المتابعة العلمية، ولجنة تنظيم المهن العلمية، ولجنة علاقات العلميين مع الجهات الدولية، ولجنة المعاشات والإعانات، ولجنة العضوية والقيد، ولجنة الإسكان، ولجنة الدمغات وتنشيط الموارد، ولجنة التواصل مع البرلمان، ولجنة الصناعة، ولجنة الاستكشاف والتعدين، ولجنة الموسوعة العلمية وذلك لتنفيذ خطة العمل وتحقيق أهداف النقابة المختلفة.

وأكد الأمين العام عن نجاح النقابة في استخراج تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لأعضاء النقابة في مجال التحاليل الطبية، وتوقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان في تخصيص وحدات سكنية لأعضاء النقابة حيث نجحت النقابة من قبل في تخصيص ٥٣٨ وحدة سكنية لأعضائها، وكذلك الانتهاء من منظومة الرعاية العلاجية للأعضاء بالتعاقد مع كبرى شركات الرعاية الصحية والمستشفيات والأطباء، وتطوير فروع النقابة بالجمهورية وتخصيص عدة مشروعات نوادي للعلميين بالمحافظات تحت الإنشاء.