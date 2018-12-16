شكرا لقرائتكم خبر عن "مهندسين الجيزة" تطالب بإنشاء شهر عقارى لأعضائها بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسي الجيزة، المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإنشاء شهر عقارى داخل نادى المهندسين بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال نقابة مهندسى الجيزة، فى بيان لها اليوم، أن هذا المطلب يأتي في إطار جهود توفير وتسهيل الخدمات للمهندسين بالجيزة، حيث تم التوجه بطلب إلى وزارة العدل لخدمة الأعضاء من المهندسين، لافتا إلى أنه يتم متابعة الأمر حاليا مع الوزارة وذلك من أجل إزالة معوقات التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهندسين كانت قد نظمت يوم السبت 8 ديسمبر، الملتقى الأول لشباب المهندسين بمسرح النقابة العامة، من أجل دمج شباب المهندسين من حديثى التخرج بسوق العمل عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفنى.