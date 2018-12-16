شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "التضامن": تطوير مكاتب التأهيل لحصول ذوى الإعاقة على الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن اﻻجتماعى، إن هذا العام كان انطلاقة لتغيير التعامل مع ذوى الإعاقة، حيث تشرف 191جمعية أهلية على مكاتب التأهيل التى تقدم الخدمات لذوى الإعاقة، وإن المادة رقم 19من القانون رقم 10لسنة 2018 تعطى أهمية لمكاتب التاهيل وتطويرها كان مطلبا اجتماعيا.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن اﻻجتماعى، أن تطوير مكاتب التأهيل يصدر منها جميع الخدمات الخاصة بذوى الإعاقة من خدمات تشغيل وعلاج طبيعى وتخاطب، كما يتم العمل على ميكنة مكاتب التأهيل ومد خدمات ذوى الإعاقة بمراكز اتصال فى المناطق المحيطة.

وجاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون لوزارة التضامن لتطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.